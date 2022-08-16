高鐵乘客到站後昏迷送醫不治 初判慢性病發作

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄16日電）台灣高鐵陳姓男乘客今天上午在列車抵達左營站後遲未下車，被發現昏迷倒在座位上，經醫護搶救送醫仍宣告不治。鐵警局表示，陳男有慢性病，初判應是疾病發作死亡。

台灣高鐵公司一班南下列車上午9時30分許在抵達左營終點站後，清潔人員上車清掃發現一名男乘客倒在座位上一動也不動，經通報醫護人員到場時乘客已無呼吸心跳，後續送往高雄榮民總醫院搶救仍宣告不治。

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內政部警政署鐵路警察局高雄分局偵查隊長陳耀宗中午向中央社記者表示，71歲陳男今天獨自搭車南下，上午9時30分許到站後因遲未下車被清潔人員發現坐在座位上，昏迷無動靜報警，經救護人員送往高雄榮民總醫院急救仍宣告不治。警方目前已通知北部家屬處理後事，初步了解陳男有慢性病，應是疾病發作病故。

台灣高鐵則指出，公司員工發現旅客有異狀後，第一時間協助急救送醫，通報鐵路警察處置，並安排當班列車返回基地進行整備。（編輯：謝雅竹）1110816