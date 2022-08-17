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涉毒台中監獄管理員休職6月 427收容人驗毒陰性

2022/8/17 10:09
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（中央社記者劉世怡台北17日電）台中監獄林姓管理員（停職中）去年遭警查獲吸食毒品，獄方獲報針對林男執勤區的427名收容人採尿檢驗均陰性。法務部將林男移送懲戒，懲戒法院日前判決林男休職6月。可上訴。

懲戒法院判決指出，林姓男子在去年8月20日經台中市警察局烏日分局於查緝販毒案附帶查緝施用毒品藥腳時，發現林男有施用第二級毒品嫌疑，對林男進行採尿，檢驗結果呈第二級毒品安非他命、甲基安非他命陽性反應，函送台中地檢署偵辦。

判決指出，林男在偵查中否認施用毒品，稱遭友人灌入不明液體造成，檢方於去年11月1日採集他的毛髮及尿液，送檢驗鑑定，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。

林男後來被送到台中戒治所附設勒戒處所施以觀察勒戒，檢方認為他無繼續施用毒品傾向釋放，處分不起訴。

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台中監獄就林男案件做行政調查，初判他在監所工作未有異常，也未發現他有於監所內吸食或施用毒品，或把毒品攜入機關，拿毒品給監所收容人等人。另針對林男執勤區域實施收容人採尿檢驗，共計427名收容人受檢驗，結果均為陰性。

法務部將林男移送懲戒，懲戒法院日前認定林男2次施用第二級毒品，除觸犯刑罰法律外，並有違反公務員服務法的規定，損害公務員名譽及政府信譽，為維護公務紀律，考量他未以身作則，為收容人表率，有先後2次施用第二級毒品，判決休職6月。可上訴。（編輯：張銘坤）1110817

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