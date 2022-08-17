花蓮某托嬰中心女嬰猝死 遭裁處退出準公共化

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮某托嬰中心日前發生3個月大女嬰呼吸中止猝死意外，縣府邀專家學者調查，認為托嬰中心違反規定，裁處退出準公共化，不過家長反映少了補助，學費負擔變重；縣府回應，將研議後續協助方案。

無黨籍花蓮縣議員楊華美發布新聞稿指出，縣府11日對出事的托嬰中心做出行政裁處，將降級退出準公共化，10月起成為私立托嬰中心，中央育兒津貼收回，導致家長學費負擔變大，當場就有30多名家長反映不滿。

家長認為，裁處退出準公共化，給家長的緩衝期太短，學費負擔提升勢必有部分家長必須轉學，質疑對家長的誠信原則在哪？

楊華美指出，目前全花蓮縣公私托嬰中心只有7家，縣府管理應不比外縣市困難，除了前端托嬰中心的機構運作結構、評鑑制度、危機應變能力、專業訓練課程提升、托育人員支持體系外，這次事件也應有配套措施，輔導家長找到準公共化托嬰中心或保母。

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花蓮縣政府社會處長陳加富今天接受媒體採訪指出，經專家學者組專案小組進行內部調查，認為此托嬰中心違反兒童及少年福利與權益保障法，依中央相關規定必須解除掉準公共化契約，行政裁處還在程序中。

陳加富指出，這家托嬰中心是合法立案，目前收托55床，遭降級後，家長每月減少的補助差額約在新台幣3500元到7000元，至於家長反映負擔變大，將研議後續協助方案。（編輯：陳仁華）1110817