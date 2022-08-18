嘉縣檳榔園命案 行凶男判刑14年監護5年

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（中央社記者姜宜菁嘉義市18日電）嘉義縣竹崎鄉林姓婦人去年底被人發現陳屍檳榔園內，警方循線逮捕林姓男子，林男坦承涉案並取走林婦身上財物。嘉義地方法院依殺人罪判處林男14年有期徒刑，執行完畢後應監護5年；全案仍可上訴。

判決書指出，綽號「無牙」的50歲林男去年12月22日在竹崎鄉某雜貨店飲酒，林婦當時也在店內，林男自認林婦嘲笑他，在林婦起身離開時，他尾隨在後，行經某檳榔園，雙方發生言語爭執。

判決書提到，林男將林婦推倒在地後，徒手掐住頸部、毆打臉部，隨手撿拾龍眼樹枝幹朝林婦頭部揮打，林婦倒地不起，林男再以檳榔芎覆蓋，離去時取走林婦錢包內新台幣460元。

法官調查，林婦因頭、臉遭多次致命重力鈍創致雙眼損傷、雙側眼眶骨骨折、鼻骨及上顎骨粉碎性骨折，導致蜘蛛網膜下腔出血、炎髓挫傷，因中樞神經衰竭死亡；直到同年12月26日檳榔農驚見林婦倒臥檳榔園死亡多時報案，警方調閱監視器，將涉重嫌林男逮捕法辦。

法官認為，林男與林婦無冤無仇，僅因言語爭執，林男卻下重手毆打林婦致死，手法殘忍，同時以檳榔芎覆蓋林婦，視人命如草芥而任意棄置；雖林男坦承犯行，但沒有賠償或取得死者家屬諒解，未見真心悔悟。

法官依殺人罪判處林男14年有期徒刑，竊盜罪判處拘役30天可易科罰金，全案仍可上訴。

法官審酌，林男領有中度身心障礙證明，自我控制能力不佳，且經常性飲酒，生活鬆散，家庭支援系統薄弱，再犯率高，鑑定醫師建議應施予適當監護，因此一併宣告應於刑執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以法定最長的監護期限5年。（編輯：陳仁華）1110818