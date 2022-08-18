老婦遺體冰箱藏5年 新北助殮葬追討溢領社福款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市蔣姓婦人過世5年遺體未下葬，新北市府今天表示，社會局與八里區公所將協助婦人的家屬處理喪葬事宜；至於溢領的社會福利補助款，將向家屬追討至少新台幣62萬餘元。

新北市八里區某男子將亡母遺體存放冰箱5年，疑涉詐領亡母低收補助，警方除依偽造文書罪嫌將男子送辦，士林地檢署檢察官17日下午到新北市立殯儀館相驗，確認老婦死因為心因性休克。

新北市政府社會局下午表示，與八里區公所全力協助蔣婦的兒子處理後續喪葬事宜，也已經與家屬聯繫上，除已有殯葬公司協助外，也全力給予必要的喪葬補助。

至於蔣婦家屬溢領的社福補助，社會局告訴中央社記者，將清算後向家屬追討；初步估計，至少有新台幣62萬餘元，包括低收入戶的老人補助、租金補助、老人健保補助、重陽禮金，實際金額仍要以檢方判定過世日期後開始計算。

社會局指出，因家暴疑案而意外衍生「冰存遺體案」的蔣婦孫女，已妥善安全安置在機構，並照顧她的身心健康，中長期則與教育局合作少女的轉學、創傷輔導。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，新北市社會局發布新聞稿指出，今天也舉行「全齡高風險家庭整合型社會安全網」研討會，新北市副市長謝政達致詞時表示，民國100年未整合前，新北市1年通報案量大約是2000件，跨局處整合後，1年通報案量驟升到1萬件，顯見過去有許多沒看到的角落，更需要發掘、服務及協助。

謝政達還以曾拯救永和幼童受虐案為例表示，他為專案召集人，經社會、民政、教育、衛政、資訊、消防、警察局合作破門而入，及時在一堆雜物垃圾中成功拯救孩童，免於陷入高風險及危機。（編輯：戴光育）1110818