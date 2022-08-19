台中山區龍眼遭盜 中警護農專案逮外籍竊賊

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（中央社記者蘇木春台中19日電）越南籍丁姓移工本月初前往台中市霧峰山區盜採龍眼，果農發現雖不願報案僅希望警加強巡邏。霧峰警方啟動「護農專案」將丁男循線逮捕，全案依竊盜罪嫌送辦。

今年龍眼受開花時期豪大雨及椿象危害，產量銳減，最近價格飆高到1斤40元，是以往價格的一倍。現正值龍眼產季，但是霧峰桐林山區偷摘案頻傳，讓果農困擾不已，只得在北坑產業道路旁懸掛各式警告標誌嚇阻宵小。

董姓果農8月初發現自家龍眼園遭侵入盜採，經出聲嚇阻後對方隨即逃逸，事後於樹下發現遺留一袋遭盜採的龍眼約5台斤，及電動自行車1部。

果農將狀況告知台中市政府警察局霧峰分局霧峰派出所，由於損失金額不大，不願正式報案，僅表達請員警加強巡邏防竊。霧峰警分局通報各分駐派出所，加強規劃執行「護農專案」，並針對董姓果農遭竊案進行偵辦。

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因案發現場為偏遠山區，周邊無監視錄影設備，霧峰派出所警員調閱臨近道路出入口監視器，發現1名男子曾騎乘遺留現場的電動自行車上山，事後徒步下山逃離現場。

經警方調閱沿線監視器過濾比對後，鎖定30歲丁男涉案，通知他到案後也坦承犯案，全案依竊盜罪嫌函送法辦。董姓果農得知宵小落網後，肯定警方辦案效率，及保護果農財產安全的努力。（編輯：孫承武）1110819