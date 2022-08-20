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醉漢朝臨停車輛小解趴引擎蓋叫囂 判拘50天

2022/8/20 12:37
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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄葉姓婦人將車停在路邊，酒醉吳姓男子卻朝其車輪小便，葉婦按喇叭驅趕，對方反趴在引擎蓋，開車門抗議，吳男酒測值達0.93毫克，高雄地院依強制罪判拘50天，可易科罰金。

吳男出庭時向法官喊冤稱，自己在路邊小解時，因葉婦長按喇叭被嚇到，才拉開對方車門說「小個便，叭什麼叭」，並沒有恐嚇或妨害自由犯意。

不過，高雄地方法院法官根據相關證據和目擊證人說詞，不採信吳男辯詞，審酌吳男案發當時情緒失控，不思理性處理糾紛，而是以脅迫手段妨害被害人離去權利，犯後態度不佳，因此依強制罪判處拘役50天，可易科罰金，可上訴。

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高雄地院判決指出，葉婦今年3月27日凌晨0時許將車停在高雄前鎮區某間超商附近路邊，喝醉酒的吳男突然出現，脫下褲子朝其右車輪小便。葉婦雖當場按喇叭驅趕，但吳男更加不滿，直接趴在她的車輛引擎蓋叫囂。

葉婦正打電話求援時，吳男更直接伸手拉開車門叫囂，她擔心人身安全，趕緊下車跑去超商求救，高雄市政府警察局前鎮分局員警獲報到場實施酒測，吳男酒測值高達0.93毫克。高雄地檢署偵結後依法起訴。（編輯：謝雅竹）1110820

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