高市警偵破一條龍柬埔寨人蛇 受害者付贖60萬脫身

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高市刑大偵破柬埔寨跨國人蛇集團，目前已帶回主嫌「安哥」旗下8嫌。警方查出集團以一條龍服務指示在台成員招募，受害者需付贖約60萬，目前至少6人受害，全案擴大釐清中。

一名網友日前在臉書發文指控，劉男綽號「安哥」在柬埔寨波哥山上擔任人蛇集團主管，高雄人，更爆料受騙的台灣人會被電擊、毒打等。高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會公布執行「靖柬專案」成果，由刑大統合所屬17個分局及相關單位共組專案小組，偵破人口販運組織2件12人（目前仍有3人在境外追緝中）。

刑大大隊長洪松田表示，經查遭網友指控的劉姓主嫌，目前藏身於柬埔寨貢布省波哥山上，他涉唆使在台集團成員於臉書或IG社群平台張貼炫富照，散布「高薪、輕鬆」工作、旅遊等假訊息誘騙台灣人。一旦被害人抵達後就會被收走手機限制自由，未達工作要求或企圖逃跑，則會被言詞恐嚇甚至毆打，進而使被害人只得向在台家屬求援給付贖金放人。

洪松田說，高市警方掌握情資後組成專案小組，8月22日至24日持拘票、搜索票兵分多路逮人，帶回「安哥」集團旗下8人，「安哥」與2名集團幹部則因還在境外，後續將與中央單位通力合作緝捕；另專案小組也在高雄前鎮區成功拘提另一件人蛇集團案主嫌郭姓男子。

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警方調查，以「安哥」為首的人蛇組織以包括代辦護照、住宿、搭機等一條龍服務方式誘騙國人至柬埔寨，且集團成員分工明確，甚至還有被「安哥」誘騙的被害者加入集團，繼續招募其他國人跳入火坑。

專案小組初步了解，只要成功招募1人赴柬，集團成員就能領取3000元美金（約新台幣9萬元）報酬。目前有6名受害者已付贖成功返台，贖金約在2萬元美金（約新台幣60萬元），詳細受害者仍待擴大追查。（編輯：黃世雅）1110825