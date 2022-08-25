追求不成開車撞通訊行女員工致死 男子遭判無期

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（中央社記者張榮祥屏東25日電）56歲男子黃東明愛慕屏東通訊行曾姓女員工，多次邀約追求不成，竟開車將對方撞倒後再載往空屋棄置，造成曾女重傷死亡，屏東地院今天判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

屏東地方法院今天指出，黃東明於民國110年2月4日辦理行動電話繳費時認識曾女，心生愛慕，多次邀約遭婉拒。曾女因躲避黃東明，暫由原工作的屏東市廣東路門市調往屏東市民生路門市。

黃東明不死心，110年2月5日下午前往民生路門市櫃檯，伸手抓住曾女雙手手腕及下臂，曾女驚嚇大叫，但黃東明仍持續騷擾曾女；曾女同年3月報案，且拒絕和解。

黃東明110年4月2日向不知情友人借用小客車，再自備童軍繩、腳銬，4月8日晚間8時許駕車至曾女當班的廣東路門市外等待，待曾女下班騎車返家時，在屏東縣萬丹鄉大昌路1號橋自左後方撞擊曾女機車，曾女摔落路面重傷昏迷。

黃東明不顧在場目擊者阻止，將曾女搬移至小客車後座後離去，再載到屏東縣屏東市水源街空屋，以童軍繩、腳銬將曾女左腳銬在樓梯扶手，阻斷曾女送醫及求生機會，造成曾女4小時後死亡。

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屏東地院認定黃東明殺害曾女，事前預備謀劃，非臨時起意，犯後一再飾詞狡辯，一度佯稱失憶，延誤警方尋得曾女時間，也未對曾女家屬表達歉意或彌補損害，犯後態度惡劣，今天判處無期徒刑。

屏東地院認為黃東明若依殺人罪處以10年至15年有期徒刑的自由刑，尚屬過輕；考量黃東明已56歲，無期徒刑依法須執行逾25年才能假釋，如判處無期徒刑，黃東明和社會長期隔離，即使假釋出獄，再犯危險性顯著降低，無剝奪生命和社會永久隔離的必要。（編輯：張芷瑄）1110825