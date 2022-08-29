稱盧秀燕家族涉中捷土地利益 前校長誹謗罪起訴

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市追分國小前校長李順涼在中二選區立委補選期間，未經查證於廣播節目指稱台中市長盧秀燕家族摻入中捷藍線土地利益，案經盧秀燕等人提告，檢方偵辦後依誹謗罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，李順涼在今年1月台中市第二選區立委補選期間，在未妥適進行查證下，於廣播節目中指稱盧秀燕的配偶廖述嘉家族，在台中藍線捷運B1站附近學校預定地事先購買土地，導致盧秀燕更改原本捷運路線。

李順涼在寶島聯播網廣播節目中，討論台中捷運藍線規劃時表示，「聽說B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，盧家就是廖家」；李順涼並說：「改變就是因為利益的問題。甚至我也合理懷疑，盧秀燕自己的家族也摻入在這利益裡面」。

李順涼的相關言論經電視節目討論引用，盧秀燕與廖述嘉認為名譽受損，委由律師提告。

李順涼到案後辯稱，他所發表的言論，都是聽從當地居民講述而來，並提供3名證人到庭作證，但經檢方查證都無法證實與支持李順涼在節目中所言的真實性。

另外，經檢方調閱捷運B1站附近學校預定地周邊土地登記謄本，所有權人均非盧秀燕、廖述嘉及其三等親屬，與李順涼在廣播節目中所指稱內容不符。

檢方認為，李順涼長期擔任國小校長，對台中市政府的業務事項，有相關人脈可以進行查證，但不僅未詢問盧秀燕等人，也未向台中市政府相關承辦人員或主管職人員詢問、探查可能客觀事證，僅聽說傳聞資訊即接受媒體採訪，難認善盡查證義務。

台中地檢署偵辦後，依據證人證詞、節目錄音與錄影畫面等證據，依誹謗罪嫌將李順涼起訴。（編輯：陳仁華）1110829