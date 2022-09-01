花蓮兩派人馬街頭鬥毆 1男重傷、警追查涉案人士

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花蓮吉安鄉北安街一處巷弄8月31日晚間8時許發生街頭砍人案，兩派人馬持刀械棍棒互相攻擊，造成黃姓男子腹部嚴重刀傷，送醫救治。警方持續追查相關涉嫌人，以釐清案情。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年9月1日

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮吉安昨晚發生街頭砍人案，一車遭後車尾隨，隨後兩派人馬鬥毆，後車的黃男身中多刀，重傷送醫急救。警方調查，共5人互毆，除查緝1名謝男外，也繼續追查其他涉案4人，以釐清案情。

花蓮吉安街頭昨晚發生鬥毆砍人案，警方全力偵辦。警方經調閱監視器畫面發現，一輛白色自小客車尾髓一輛藍色小貨車，隨後小貨車停放吉安鄉北安街一處巷子內，白車內3人下車往前衝，並拉扯小貨車車門，雙方短暫交談，貨車內2人突然開門下車，緊接著，兩派人馬在街頭追逐扭打互毆，甚至亮刀砍殺，白車的黃男中刀，傷重倒地，附近居民見狀報案，警方抵達時，2車都駛離現場，只留下受傷黃男。

警方在現場，發現黃男手部、腹部有刀傷，傷勢嚴重，緊急送花蓮慈濟醫院救治，但仍未脫離險境；警方隨後循線在吉安某處民宅發現駕駛小貨車的48歲謝姓男子，並帶回偵訊。

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謝男在警詢時供稱，他跟弟弟的小貨車遭一車尾隨，停車後，有人來開車門，就詢問對方來意，但立即遭3人持刀、棍棒攻擊，他們在反擊過程中，奪取對方武器，但他堅持否認持刀攻擊另一方人馬。有關謝男供詞，警方還需調查釐清，同時追查是否尋仇、行車糾紛或另有其他原因。

吉安分局偵查隊長王世光今天接受媒體聯訪指出，經循線查獲殺人未遂案準現行犯謝男，目前已針對查扣的兩輛涉案車輛採證，並循線追查包括謝男的弟弟，還有白車內的另外2人到案，以進一步釐清相關案情。（編輯：卞金峰）1110901