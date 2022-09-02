嘉縣布袋公所光電工程涉弊 檢方漏夜複訊陳鳳梅
2022/9/2 23:53
（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義縣布袋鎮長陳鳳梅、嘉義縣議員羅姓男子疑似涉及光電工程弊案，嘉義地檢署今天搜索並傳喚10餘人到案，羅男截至深夜仍未到案，陳鳳梅及光電業者等人，檢方漏夜複訊中。
嘉義地檢署表示，日前接獲檢舉，指稱布袋鎮公所進行的漁電共生工程，所使用的魚塭農地，在回填過程中，疑掩埋非法事業廢棄物，則指揮調查官循線擴大追查，發現陳鳳梅、布袋鎮公所建設課長、縣議員羅男，以及光電公司負責人等人涉及不法。
檢方今天上午指揮廉政署、桃園市調處等單位，分別前往布袋鎮公所、陳鳳梅住處、議員服務處等地搜索，查扣文件、手機等證物，並傳喚10餘人到案，不過，縣議員羅男截至深夜仍未到案，檢調不排除拘提到案，全案朝貪污治罪條例罪嫌方向偵辦。
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調查官偵訊陳鳳梅等人後，晚間陸續移送嘉義地檢署複訊，截至深夜11時40分，其中楊姓男子因遭通緝已發監執行、蔡姓男子等5人飭回，另外陳鳳梅、光電公司負責人等人，檢方漏夜複訊中。
民進黨籍陳鳳梅擔任布袋鎮長2屆任滿，九合一選舉準備轉換參選嘉義縣議員，已完成登記；涉案的民進黨籍縣議員羅姓男子已連任多屆縣議員，也已完成登記參選縣議員。（編輯：陳正健）1110902
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