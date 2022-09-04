彰化女騎士被號誌燈砸中頸椎胸椎 恢復行走不樂觀

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化員林市一名機車女騎士被號誌燈砸成重傷，彰基醫院今天指出，女騎士頸椎受傷、肋骨斷裂、胸椎嚴重錯位，脊椎也受傷，造成下半身麻痺，要恢復行走並不樂觀。

員林市中山南路、南昌路口的號誌燈，8月2日中午疑似被強風吹斷，砸中汽車和機車，其中騎乘機車的43歲陳女被砸倒地，送往彰化基督教醫院急救，陳女傷勢嚴重，彰化縣長王惠美、彰化縣警察局長吳坤旭前往醫院關心陳女傷勢，親友也在臉書（Facebook）貼文，指陳女不久前才產子，盼網友幫忙集氣，希望陳女能再恢復行走。

彰基醫院副院長周志中今天接受媒體聯訪說，傷者除頭部有外傷外，頸椎第5節受傷，肋骨右側6到9節、左側4到8節斷裂，脊椎也有受傷，胸椎嚴重錯位，醫院安排陳女接受電腦斷層掃描檢查，昨天院方已幫陳女開刀，開刀過程順利。

周志中指出，由於陳女胸椎嚴重錯位，導致下半身麻痺，但院方會持續努力，全力治療，不過陳女要恢復行走不樂觀。

彰化縣警察局也發布訊息指出，號誌燈由廠商負責維修及保養，有投保新台幣1000萬元的意外險，依契約書規定，侵害第3人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，縣警局將追究廠商有無善盡履約維護責任。（編輯：陳仁華）1110904