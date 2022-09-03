員林號誌燈疑被強風吹斷 女騎士被砸肋骨斷送醫

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）受軒嵐諾颱風影響，彰化員林市中山南路口號誌燈昨天疑被強風吹斷，陳姓機車女騎士被砸傷送醫。陳女有戴安全帽保護，但肋骨斷裂腰部受傷，目前仍在加護病房治療。

昨天中午這件路燈遭強風吹斷砸傷機車騎士案，地點在員林市中山南路、南昌路口，剛好砸中在路口停等紅燈的機車，43歲的陳姓機車女騎士閃躲不及，連人帶車當場倒地。

彰化縣消防局接獲報案，將陳女以長背板固定送員林基督教醫院。陳女送醫時意識清醒，仍能回答消防隊員問題，不過抵達醫院經檢查傷勢嚴重，隨即轉送彰化基督教醫院救治。

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彰基今天接受中央社記者訪問表示，陳女傷勢在頭部、胸部及腰部，頭部因為有戴安全帽保護無大礙，胸部多根肋骨斷裂，腰部也受傷，目前仍在加護病房。由於陳女的家人不願接受媒體訪問，暫無法得知是否會針對員林市公所等相關單位賠償究責。

曾任員林市長的中國國民黨籍彰化縣議員張錦昆，昨天下午也趕到現場，發現被吹斷號誌燈底部有鏽蝕情形。張錦昆接受媒體聯訪時說，全縣不知有多少號誌燈底座有鏽蝕情形，將要求縣府進行清查，以防再發生類似意外。（編輯：孫承武）1110903