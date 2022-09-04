桃園2死槍擊案主嫌落網 5日調查後送地檢署偵辦

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桃園市日前發生行刑式槍擊命案，主嫌蘇男疑槍殺2男後變裝逃逸，專案小組4日晚間10時30分許將蘇男帶回桃園分局，由於蘇男拒絕夜詢，將先留置在分局拘留所，待5日調查後依照殺人罪移請桃園地方檢察署偵辦。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市1日發生行刑式槍擊命案，主嫌蘇男疑槍殺2男後變裝逃逸，專案小組今晚6時30分許在國道3號雲林古坑段逮人，由於蘇男拒絕夜詢，將待明天調查後依照殺人罪移請地檢署偵辦。

桃園市警局桃園分局分局長黃富村接受媒體聯訪表示，案發後分局依相關事證鎖定蘇男涉嫌重大，立即組成專案小組追查，並報請桃園地檢署指揮偵辦，警方於10時30分許將蘇男帶回桃園分局，由於蘇男拒絕夜詢，將先留置在分局拘留所，待明天調查後再依照殺人罪移請桃園地方檢察署偵辦。

警方表示，專案小組沿途透過監視器追蹤，發現蘇男幾乎都搭乘白牌車，案發當晚先到彰化，隨即於2日凌晨前往花蓮入住旅館，今天下午由屏東北上，警方隨即派車尾隨，並於晚間6時30分左右在國道3號北上277公里處雲林古坑段攔獲蘇男所乘坐車輛並逮捕蘇男。

警方表示，逮捕時未在蘇男身上及車上尋獲槍彈，警方後續在花蓮路旁的竹林裡尋獲疑為蘇男丟棄1槍1彈及隨身衣物，相關證物正送鑑識中。蘇男送抵分局時，對於記者的詢問不發一語，也沒有任何回應。

根據警方先前調查，桃園市桃園區中華路某出租套房1日晚間發生槍擊命案，36歲的蘇男涉有重嫌，案發當晚房內除了2名死者，還有另外3人在場，但蘇男抵達後要求另外3人先離開，隨後以行刑式槍決27歲陳姓及28歲楊姓男子，2人頭部中彈陳屍套房內。

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警方懷疑蘇男早有預謀，在房內連開3槍貫穿死者頭部，2名死者分別陳屍床上及地上，蘇男犯案後搭乘計程車逃離現場，中間更數度轉乘製造斷點，意圖增加警方追緝難度。警方隨即報請境管防止蘇男潛逃出境，但不排除蘇男以偷渡方式潛逃，加上蘇男持有槍械，因此通知相關單位全力緝凶。

根據了解，蘇男是詐騙集團車手的管理者，陳姓及楊姓死者都是他的下游，蘇男疑因不滿2人向警方供出他的身分才行凶報復。警方不否認此說法，但確切案情仍待釐清。（編輯：唐聲揚）1110904

桃園市日前發生行刑式槍擊命案，主嫌蘇男疑槍殺2男後變裝逃逸，專案小組4日晚間在國道3號雲林古坑段逮人，由於蘇男拒絕夜詢，將待5日調查後依殺人罪移請桃園地方檢察署偵辦。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月4日