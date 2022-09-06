嘉義布袋漁電共生弊案 涉嫌議員羅士洋地檢報到

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義地檢署日前指揮偵辦布袋鎮漁電共生案開發弊案，布袋鎮長陳鳳梅10萬元交保；疑涉案的嘉義縣議員羅士洋今天到嘉義地檢署說明，調查官以偵查不公開，阻止羅士洋接受訪問。

羅士洋上午到嘉義地檢署報到，由檢察官進行人別訊問後，之後再由調查局桃園市調處調查官帶走訊問，不過，羅土洋接受媒體聯訪時僅表示，從政以來，都是以熱忱的心服務選民，緊接著就被調查官以偵查不公開為由制止並帶走。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星告訴中央社記者，羅士洋為案件嫌疑人，在接受檢察官的人別訊問後，隨即要由調查官進行訊問，一直到檢察官複訊，當事人都是受到偵查不公開的限制。

嘉義地檢署指出，去年11月間，嘉義縣布袋鎮地區農地的太陽能漁電共生開發案，承包的土方業者非法回填營建廢棄物。去年12月31日開工當日，經嘉義縣環保局人員進場稽查，發現違法回填不合格營建剩餘土石方等情形，遭到勒令停工，但業者仍在今年2月間，再次非法回填土方。

嘉義地檢署指揮調查官循線擴大追查，發現陳鳳梅、布袋鎮公所建設課長方姓男子、羅士洋及光電公司負責人等人涉及不法。檢調2日執行搜索，查扣文件、手機等證物，並傳喚15人到案，全案朝貪污治罪條例罪嫌方向偵辦。

檢方認為，王姓土方業者犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，3日向嘉義地院聲請羈押禁見獲准；諭令陳鳳梅新台幣10萬元交保，布袋鎮公所建設方姓課長和謝姓業者各5萬元交保。

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羅士洋被列為涉嫌人，原本透過委任律師轉知昨天到案說明，因嘉義縣議會昨天召開第19屆第8次定期會，羅士洋現身喊冤，表明絕對沒有對公務人員施壓，當時只拜託公所趕一下，結果還害到陳鳳梅。

嘉義縣議會從昨天起至10月4日召開第19屆第8次定期會，羅士洋昨天到議會報到，並登記發言。依地方制度法規定，議會開議期間，檢方若要逮捕或拘禁羅士洋，須經議會同意。（編輯：卞金峰）1110906