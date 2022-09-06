更多編輯台推薦新聞：
熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中房思琪案 綠議員批解聘師仍有救濟機會

2022/9/6 12:19（9/6 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市黃姓教師涉長期性侵女學生，市府予以解聘。民進黨台中市議員林德宇（中）、黃守達（左2）、張玉嬿（右1）、張耀中（右2）、王立任（左1）6日召開記者會，痛批市府不依法立刻停聘，卻大肆宣傳尚未完成程序的解聘決議，行政處分確立後，黃師仍有行政救濟機會。（林德宇提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月6日
台中市黃姓教師涉長期性侵女學生，市府予以解聘。民進黨台中市議員林德宇（中）、黃守達（左2）、張玉嬿（右1）、張耀中（右2）、王立任（左1）6日召開記者會，痛批市府不依法立刻停聘，卻大肆宣傳尚未完成程序的解聘決議，行政處分確立後，黃師仍有行政救濟機會。（林德宇提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市黃姓教師涉長期性侵女學生，市府予以解聘。台中市議員今天痛批，市府大肆宣傳尚未完成行政程序的解聘決議，黃師仍有行政救濟機會；教育局長楊振昇則表示，嚴查到底。

黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（A女）受害時間長達4年多。台中市性平會日前予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用、沒有退休金。

民進黨台中市議員林德宇、黃守達、張玉嬿、張耀中、王立任今天召開記者會，痛批市府不依法立刻停聘，卻大肆宣傳尚未完成程序的解聘決議，行政處分確立後，黃師還有行政救濟機會，市府為解決眾怒、轉移焦點。

林德宇表示，教育局長楊振昇在回應議員質疑時，甚至成為加害者的法律顧問、發言人，說校長不適用教師法22條，4月收到檢舉案時，黃師不能立即停聘，難道「校長」就是性侵案的保護傘嗎？若校長不適用教師法，市府是依照哪條法律做出性平決議。

對此，楊振昇指出，教育部在民國107、110年都有明文指出，校長不適用教師法。此案，教育局絕無包庇、拖延時間，調查過程中，調查委員鉅細彌遺，經過5次約談雙方，因有關係人遠在美國，需要時間，調查過程不能草率，否則結果會造成大眾誤解。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張玉嬿指出，同為女姓，她能夠理解那是一個女生一輩子傷痕，青春期小女生承受著國中生不該承受的壓力，這種老師絕對不會只對一個人下手，市府沒有站在被害者立場保護被害者，令人生氣，不容許未來校園還有黑暗角落。

楊振昇表示，對於狼師絕對嚴查到底，不管是20、30、40年絕對嚴查到底，不容許狼師存在，這就是市府的態度、決心，但也不容外界抹黑。（編輯：陳仁華）1110906

楊振昇
台中房思琪案 綠批3局長違法、藍肯定依法行政 全面清查狼師犯行 中市教育局向地檢署告發擴大調查
林德宇
快打站長者揮汗排長龍 中市府：增設優化流程 疑移工快篩陽未通報釀30人染疫 中市府調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族