台中房思琪案 綠議員批解聘師仍有救濟機會

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台中市黃姓教師涉長期性侵女學生，市府予以解聘。民進黨台中市議員林德宇（中）、黃守達（左2）、張玉嬿（右1）、張耀中（右2）、王立任（左1）6日召開記者會，痛批市府不依法立刻停聘，卻大肆宣傳尚未完成程序的解聘決議，行政處分確立後，黃師仍有行政救濟機會。（林德宇提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月6日

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市黃姓教師涉長期性侵女學生，市府予以解聘。台中市議員今天痛批，市府大肆宣傳尚未完成行政程序的解聘決議，黃師仍有行政救濟機會；教育局長楊振昇則表示，嚴查到底。

黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（A女）受害時間長達4年多。台中市性平會日前予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用、沒有退休金。

民進黨台中市議員林德宇、黃守達、張玉嬿、張耀中、王立任今天召開記者會，痛批市府不依法立刻停聘，卻大肆宣傳尚未完成程序的解聘決議，行政處分確立後，黃師還有行政救濟機會，市府為解決眾怒、轉移焦點。

林德宇表示，教育局長楊振昇在回應議員質疑時，甚至成為加害者的法律顧問、發言人，說校長不適用教師法22條，4月收到檢舉案時，黃師不能立即停聘，難道「校長」就是性侵案的保護傘嗎？若校長不適用教師法，市府是依照哪條法律做出性平決議。

對此，楊振昇指出，教育部在民國107、110年都有明文指出，校長不適用教師法。此案，教育局絕無包庇、拖延時間，調查過程中，調查委員鉅細彌遺，經過5次約談雙方，因有關係人遠在美國，需要時間，調查過程不能草率，否則結果會造成大眾誤解。

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張玉嬿指出，同為女姓，她能夠理解那是一個女生一輩子傷痕，青春期小女生承受著國中生不該承受的壓力，這種老師絕對不會只對一個人下手，市府沒有站在被害者立場保護被害者，令人生氣，不容許未來校園還有黑暗角落。

楊振昇表示，對於狼師絕對嚴查到底，不管是20、30、40年絕對嚴查到底，不容許狼師存在，這就是市府的態度、決心，但也不容外界抹黑。（編輯：陳仁華）1110906