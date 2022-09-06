台南吊車勾高壓電線 父目睹2子喪生心如刀割

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台南市七股區一處魚塭6日上午進行文蛤採收作業時，吊車吊臂勾到高壓電線起火，造成3人死亡，逃過一劫的黃姓男子目睹2名兒子喪生，難過表示過程心如刀割。中央社記者楊思瑞台南攝 111年9月6日

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市七股區一處魚塭今天上午進行文蛤採收作業，吊車吊臂勾到高壓電線感電起火，造成黃姓兄弟及吳姓男子共3名工人死亡，黃姓兄弟的父親當場逃過一劫，回憶過程心如刀割。

黃姓兄弟檔與父親、吳姓男子等4人今天受僱前往七股區六孔碼頭南側一處魚塭採收文蛤，在作業結束準備以吊車吊起採收文蛤機具設備時，吊臂勾到高壓電線。

逃過一劫的黃姓男子事後在現場情緒難以平復，面對媒體詢問事發狀況時難過表示，當時1人操作吊臂機台，2人在車旁協助作業，他則距離3人約數公尺遠，當他發現吊臂勾到電線時雖立即逃開，回頭卻看到2名兒子及吳男陸續倒下，吊車也起火燃燒，想救卻無能為力，過程心如刀割。

黃姓兄弟檔的母親聞訊趕到現場，難掩痛失愛子情緒，黃母表示，兄弟兩人從事以日計薪的漁工已有幾年時間，最近希望在中秋節前旺季多賺一點錢，經常凌晨1、2時出門，天亮後才收工，沒想到會出這種事。

吳男的家屬則說，吳男與妻子育有1兒1女，大兒子才就讀國小1年級，如今兒女失去父親，家庭失去經濟支柱，日子更不好過。

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台南市政府勞工局長王鑫基透過新聞稿表示，職安健康處與職業安全衛生署南區職業安全衛生中心案發後派員前往了解原因，將啟動職災勞工個案主動服務計畫，協助罹災者家屬，並要求雇主依勞動基準法第59條給予相關補償。

勞工局職安健康處長李炫昌表示，全案依法將雇主移送司法偵辦，違反職業安全衛生法設施部分可處最高罰鍰新台幣30萬元。其餘相關違反法規部分，一律嚴格查處；另將檢視與此案類似作業場所實施輔導，加強對事業單位宣導，預防類似災害發生。（編輯：孫承武）1110906