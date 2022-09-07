中秋連假將至 高市警抓酒駕連4天專案大執法

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中秋連假將至，高雄市政府警察局將動員17個分局連4天執行取締酒駕專案，選定易酒駕肇事路段，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，組成線上機動攔查警組。（高雄市警局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）中秋連假將至，高市警局為加強防制酒駕，將動員17個分局連4天執行取締酒駕專案，選定易酒駕肇事路段，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，組成線上機動攔查警組。

高雄市政府警察局今天上午發布新聞稿指出，鑑於中秋連續假期將屆，民眾烤肉聚會酒駕風險提升，警方自8日起至11日止，啟動「中秋連假防制酒駕專案」，在兼顧防疫要求同時，提升酒駕取締強度，連4天針對酒駕及危險駕駛行為執行取締及防制任務。

市警局表示，警方將選定轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組來回梭巡，並針對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，以靈活調度警力、提高攔查率；除增加執法嚇阻性外，也針對意圖逃逸及規避路檢汽機車即時攔檢。

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高雄市警察局長林炎田表示，為避免酒駕情形發生，警方除透過宣導外，更加強交通執法，透過強力取締作為，展現執法決心，以確保市民安全、提供安心交通環境；再次呼籲業者落實代客叫車、指定駕駛等服務，客人若不配合執意駕車者，店家應迅速通報警方抵達現場，即時攔阻，避免發生酒後肇事，民眾則應避免酒駕，不可害人害己。

市警局統計今年較去年同期，酒駕拒測人數增加，當中有很多民眾誤認拒測不須負相關刑事責任及高額行政罰鍰，但拒測不僅罰鍰高於一般酒駕罰鍰，必要時仍可申請強制鑑定、強制採驗；且拒測仍將列入酒駕紀錄，累犯者按前次罰鍰加罰新台幣18萬元外，10年內第2次違反酒駕規定者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。（編輯：陳仁華）1110907