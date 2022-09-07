向柬埔寨官方臉書通報 再救16被害人返台

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（中央社記者劉建邦台北7日電）刑事局今天表示，經彙整在台灣相關情資，依柬埔寨4項救援通報系統包含柬埔寨內政部長官方臉書專頁等，9月1日起陸續救出11名被害人返台，另外交部駐泰代表處在5日助5人返國。

柬埔寨打工陷阱近來成國際焦點，柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）8月下令在全國展開大規模行動，誓言營救被害人並揪出參與人口販運的嫌犯。

警政署刑事警察局今天發布新聞資料指出，彙整全國各縣市警察局受理國人赴境外工作遭限制人身自由案，並結合附近駐外館處營救返國被害人陳述，分析潛在被害人園區位置，再依柬埔寨內政部長蘇慶提供4項救援通報系統，提供柬埔寨情資。

刑事局表示，柬埔寨提供4項救援通報系統，分別為蘇慶官方臉書（Facebook）專頁、國家警察總署熱線、國家警察總署臉書專頁、柬埔寨移民總局臉書專頁等。

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刑事局指出，經透過各方管道提供受困國人求救資訊後，陸續獲得柬埔寨各單位協助，並由駐胡志市辦事處安排國人返台，像9月1日起陸續成功救援11名台籍被害人返國；另外，外交部駐泰國代表處也在5日協助5人返國，救援工作持續不間斷。

刑事局表示，統計至今，返國被害人共196人，皆透過跨部會公私協力救援合作成果，感謝民間商會團體、國際救援機構、駐外館處及東南國家各執法機關通力合作，建構多元救援管道，營救受困在柬埔寨國人返台。（編輯：李亨山）1110907