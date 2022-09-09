彰化駭人工安事故 越南移工掉落絞碎機身亡

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彰化縣芳苑鄉一家環保公司員工發現廠內廢棄物絞碎機有許多紅色肉塊，驚覺不對勁，立刻停機並清查員工人數，發現一名越南移工失蹤，調閱監視器看見移工跌落絞碎機，全案由檢警釐清過程及墜落原因。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年9月9日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）彰化縣芳苑鄉今天上午發生一起駭人工安事故，環保公司一名越南移工失蹤，經調閱監視器看見32歲泰姓越南移工跌落絞碎機，明顯死亡，全案正由檢警釐清確切過程及墜落原因。

一家環保公司員工發現廠內廢棄物絞碎機有許多紅色肉塊，驚覺不對勁，立刻停機並清查員工人數，發現一名移工失蹤，懷疑掉落絞碎機，警察、消防獲報趕抵現場，確認移工明顯死亡，由警方報請檢方相驗。

彰化縣消防局透露，機器周邊有大量血漬，受困者明顯死亡，未送醫。現場由警方拉起封鎖線待檢察官勘驗；彰化縣警察局芳苑分局透露，工廠32歲泰姓越南移工失蹤，調閱監視器發現掉落絞碎機，目前由彰化地方檢察署檢察官勘驗現場跡證。

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據了解，這家環保處理工廠有營業登記，靠近芳苑工業區，而這名移工已婚，來台灣後在這家環保公司工作多年，因遺體相驗需家屬簽名，警方透過管道聯繫死者的越南家屬。

主管勞工業務的彰化縣政府勞工處表示，有關這家環保公司發生越南移工職災死亡事件，已通報勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心至現場鑑定，並聯絡移工仲介公司協處聯繫母國家屬，後續將繼續協助職災補償及後事處理。（編輯：郭諭儒）1110909