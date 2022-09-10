更多編輯台推薦新聞：
按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點
產經

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演
文化

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎
娛樂

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃園民宅深夜惡火 3人無生命跡象搶救中

2022/9/10 01:53（9/10 02:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市一處民宅深夜發生火警，警消在屋內尋獲7人，其中有3人被救出時已無呼吸心跳。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年9月10日
桃園市一處民宅深夜發生火警，警消在屋內尋獲7人，其中有3人被救出時已無呼吸心跳。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年9月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園市中壢區一處5層樓透天民宅昨天深夜發生火警，警消在屋內尋獲7人，其中有3人被救出時無呼吸心跳，送醫搶救中；火勢已在今天凌晨0時許撲滅，起火原因待查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃園市政府消防局表示，昨天深夜11時31分接獲報案，桃園市中壢區民權路二段9巷一棟5層樓透天住宅發生火警，1樓包括住家、電動自行車及腳踏車均已燃燒。

消防局表示，警消人員到場後，在2樓救出2男2女、意識清楚；3樓救出1名女子、無呼吸心跳；4樓救出1男1女、無呼吸心跳，患者送往醫院搶救中，起火原因待查。火勢在今天凌晨0時10分撲滅，約凌晨1時完成殘火處理。1110910

桃園市一處民宅深夜發生火警，有3人被救出時已無呼吸心跳。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年9月10日
桃園市一處民宅深夜發生火警，有3人被救出時已無呼吸心跳。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年9月10日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族