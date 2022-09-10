桃園民宅深夜惡火 3人無生命跡象搶救中

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桃園市一處民宅深夜發生火警，警消在屋內尋獲7人，其中有3人被救出時已無呼吸心跳。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年9月10日

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（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園市中壢區一處5層樓透天民宅昨天深夜發生火警，警消在屋內尋獲7人，其中有3人被救出時無呼吸心跳，送醫搶救中；火勢已在今天凌晨0時許撲滅，起火原因待查。

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桃園市政府消防局表示，昨天深夜11時31分接獲報案，桃園市中壢區民權路二段9巷一棟5層樓透天住宅發生火警，1樓包括住家、電動自行車及腳踏車均已燃燒。

消防局表示，警消人員到場後，在2樓救出2男2女、意識清楚；3樓救出1名女子、無呼吸心跳；4樓救出1男1女、無呼吸心跳，患者送往醫院搶救中，起火原因待查。火勢在今天凌晨0時10分撲滅，約凌晨1時完成殘火處理。1110910