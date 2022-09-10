少校酒後涉性侵女同袍未遂 嘉檢依法起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）國防部某軍種少校軍官被控去年10、11月間，趁出任務住宿機會，飲酒後，對同單位女同事強制性交未遂等行為，遭軍方函送法辦，嘉義地檢署依妨害性自主罪嫌起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，在國防部某軍種擔任少校的40歲男子，去年10月下旬因執行任務，與同單位的女同事入住嘉義市某酒店，這名少校以為與女同事有交往的可能，飲酒後，前往女同事房間，並強制力抓住其雙手、將身體壓在房門上，試圖親吻，女同事強力反抗掙脫，少校隨即離開房間。

起訴書表示，去年11月初，少校與這名女同事，因執行同一件任務，入住嘉義市某家大飯店，少校飲酒後，進入女同事的房間，以強制力抓住女同事雙手，並壓在床上，意圖發生性行為，女同事強力反抗掙脫後，離開房間，少校求愛被拒後罷手。

這名少校與同一名女同事於去年10月初，因執行同一件任務，在嘉義縣民雄鄉一家餐廳用餐時，故意坐在女同事旁邊，並用手多次觸摸女同事大腿接近鼠蹊部身體隱私處，女同事把椅子往後退，將大腿露出桌面，少校才沒有繼續觸摸。

全案經嘉義憲兵隊等單位函送法辦；這名少校否認犯行，並辯稱，因自認感覺良好，只是要挑逗女同事接吻性交，女同事抗拒就停止，並沒有進一步動作；在用餐時，只是摸到女同事的大腿外側。

檢方認為少校的行為已涉及強制性交未遂罪嫌、性騷擾罪嫌及強制未遂罪嫌，偵結後，依妨害性自主罪嫌起訴。（編輯：方沛清）1110910