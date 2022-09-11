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台南火災祖孫3死 屋內疑堆回收雜物延燒迅速

2022/9/11 22:09（9/11 22:21 更新）
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台南市永康區一處透天民宅11日發生火災，造成3人死亡，市長黃偉哲（前左）晚間前往現場關心。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
台南市永康區一處透天民宅11日發生火災，造成3人死亡，市長黃偉哲（前左）晚間前往現場關心。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市永康區一間透天民宅今天傍晚火警，造成祖父母及1名孫女共3人死亡，疑似準備烤肉時使用電器電線走火，加上屋內堆放許多回收物釀災，聞訊趕回家的家屬痛哭失聲。

台南市政府消防局於下午5時52分獲報指出，在永康區復國一路一處透天民宅發生火災，報案者指稱疑似有3人受困，消防人員抵達現場時發現建物明火竄出，並有延燒至鄰宅情形，隨即出水灌救，勤務指揮中心也加派人車支援，火勢於6時18分左右受到控制。

消防人員進入火場搜尋受困者時，發現民宅內堆放大量回收雜物，搜尋較困難，隨後陸續在2樓前方的房間內發現1男2女共3名受困者，但都已呈OHCA（到院前心肺功能喪失）狀態，其中1人外觀焦黑，明顯死亡。

經初步調查，3人分別是90歲王姓男子與70歲妻子，還有20歲的陳姓孫女，行動不便的阿嬤當場死亡，阿公及孫女被送往醫院搶救後宣告不治，火災發生原因及死因有待進一步釐清。

現場人員初步了解後發現，王男下午疑似與20歲、17歲2名孫女一起準備烤肉，後來在1樓的2名孫女發現疑似有電線走火情況，20歲孫女趕緊到2樓叫阿公、阿嬤下樓，但可能屋內堆放的回收物延燒快速，造成3人都受困火場，逃過一劫的小孫女情緒幾乎崩潰，聞訊趕回的家屬也痛哭失聲。

附近鄰居指出，王男與妻子平日與小女兒夫妻及2名孫女同住，王妻因健康不佳臥床，行動不便。

台南市長黃偉哲晚間前往現場了解狀況後表示，中秋節剛過就發生不幸，令人非常遺憾，水火無情，民眾不可掉以輕心。

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黃偉哲表示，初步研判火場屋內、門口堆置大批易燃物品造成燃燒，並阻斷逃生路線，屋內有1名行動不便年長者，阿公阿嬤在樓上，爸媽不在家，孫女跑上樓叫阿公阿嬤逃生，也受困火場，因此再次呼籲民眾不要在屋內堆置易燃物品。

台南市消防局指出，今天起火建築物沒有安裝住宅用火災警報器，正確安裝住警器能於火災發生時偵測到濃煙，並發出警報聲響提醒，人員可提早約30秒採取避難逃生行動。（編輯：屈享平）1110911

台南市永康區復國一路一處透天式住宅11日傍晚發生火災，消防人員在火勢控制後進入火場搜尋受困者，先後發現3人，但都已明顯死亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
台南市永康區復國一路一處透天式住宅11日傍晚發生火災，消防人員在火勢控制後進入火場搜尋受困者，先後發現3人，但都已明顯死亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
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