疑烤肉釀災 台南永康民宅火警3死

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台南市永康區復國一路一處透天式住宅11日傍晚發生火災，消防人員獲報到場時發現火場有明火竄出，並有延燒情形，隨即出水灌救；火警造成3人死亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市永康區復國一路一處透天式住宅今天傍晚疑似因烤肉引發火災，消防人員在火勢控制後進入火場搜尋受困者，先後發現3人，但都已明顯死亡。

台南市政府消防局於下午5時52分獲報指出，在永康區復國一路一處透天民宅發生火災，報案者表示疑似有3人受困，消防人員抵達現場時發現火場有明火竄出，並有延燒情形，隨即出水灌救，勤務指揮中心也加派人車支援，火勢於6時18分左右受到控制。

消防人員進入火場搜尋受困者時，發現民宅內堆放大量回收雜物，搜尋較困難，隨後陸續在2樓前方的房間內發現3名受困者，但都已明顯死亡，其中1人外觀焦黑。

現場警消人員初步清查，3人疑似為2名年長者及1名年輕人，起火原因及死者身分還需進一步釐清。（編輯：黃世雅）1110911