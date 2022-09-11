更多編輯台推薦新聞：
書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜
文化

書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎
文化

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重
國際

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

疑烤肉釀災 台南永康民宅火警3死

2022/9/11 19:36（9/11 20:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市永康區復國一路一處透天式住宅11日傍晚發生火災，消防人員獲報到場時發現火場有明火竄出，並有延燒情形，隨即出水灌救；火警造成3人死亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
台南市永康區復國一路一處透天式住宅11日傍晚發生火災，消防人員獲報到場時發現火場有明火竄出，並有延燒情形，隨即出水灌救；火警造成3人死亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市永康區復國一路一處透天式住宅今天傍晚疑似因烤肉引發火災，消防人員在火勢控制後進入火場搜尋受困者，先後發現3人，但都已明顯死亡。

台南市政府消防局於下午5時52分獲報指出，在永康區復國一路一處透天民宅發生火災，報案者表示疑似有3人受困，消防人員抵達現場時發現火場有明火竄出，並有延燒情形，隨即出水灌救，勤務指揮中心也加派人車支援，火勢於6時18分左右受到控制。

消防人員進入火場搜尋受困者時，發現民宅內堆放大量回收雜物，搜尋較困難，隨後陸續在2樓前方的房間內發現3名受困者，但都已明顯死亡，其中1人外觀焦黑。

現場警消人員初步清查，3人疑似為2名年長者及1名年輕人，起火原因及死者身分還需進一步釐清。（編輯：黃世雅）1110911

台南市永康區復國一路一處透天式住宅11日傍晚發生火災，消防人員在火勢控制後進入火場搜尋受困者，先後發現3人，但都已明顯死亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
台南市永康區復國一路一處透天式住宅11日傍晚發生火災，消防人員在火勢控制後進入火場搜尋受困者，先後發現3人，但都已明顯死亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族