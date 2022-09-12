婉拒民眾飲酒邀約 屏東鄉代參選人遭丟啤酒罐傷臉

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屏東車城鄉民代表參選人潘姓男子中秋節參加歌唱比賽活動，婉拒2名民眾邀約飲酒，遭丟擲未開封啤酒罐致臉部挫傷，由於比賽現場人潮眾多，警方不敢大意，立即展開偵辦。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月12日

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東車城鄉民代表參選人潘姓男子，中秋節參加歌唱比賽活動，婉拒2名民眾邀約飲酒，竟遭丟擲未開封啤酒罐致臉部挫傷，警方釐清並非選舉糾紛，訊後依違反社維法裁處。

屏東縣警察局恆春分局偵查隊長黃文杰接受媒體訪問指出，受傷潘男是車城鄉民代表參選人，10日參加車城福安宮舉辦歌唱比賽拜訪民眾時，巧遇賴姓及廖姓民眾邀約飲酒，潘男以稍後駕車為由婉拒，賴、廖2人認為不尊重他們，遂以「三字經」辱罵。

其中賴姓民眾並以未開封啤酒鋁罐朝向潘男丟擲，致潘男臉部擦挫傷至醫院治療後，11日提出就醫診斷證明書報案，但暫不提出刑事告訴。

黃文杰強調，全案為偶發衝突事件，並非選舉糾紛，警方受理潘男報案後，查緝賴、廖2人到案說明，訊後將依違反社會秩序維護法妨害他人身體財產加暴行於人行為，依法裁處。

恆春分局長林明波表示，民眾遇有糾紛應理性處理，警方對以暴力妨害公共秩序的犯嫌，一定依法嚴正究辦，決不寬貸，以維護民眾安全及社會秩序。（編輯：陳仁華）1110912