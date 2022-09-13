交通違規、酒駕累犯賴帳不繳 遭查封土地後速繳清

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）法務部行政執行署花蓮分署日前強力執行多次無照駕駛的秀林鄉田姓男子及酒駕累犯玉里鎮謝姓男子，2人違規遭罰，賴帳不繳，經查封名下土地後，才乖乖繳納罰鍰。

行政執行署花蓮分署今天發布新聞稿指出，秀林鄉1名50多歲田姓男子因半年內闖紅燈2次遭違規記點、駕照註銷，又三度無照駕駛、違規停車等遭罰，且未繳納通行費、汽車燃料費等案，累積68筆、新台幣6萬元罰鍰，今年1月起陸續遭花蓮監理站移送執行。

新聞稿指出，花蓮分署受理後，多次通知田男自行繳納都未獲回應，經調查田男無薪資收入、存款，於是查封田男名下繼承土地，田男才乖乖繳清罰鍰。

另，玉里鎮40歲謝姓男子機車駕照因酒駕遭吊銷，民國110年、111年仍持續酒駕上路，因是5年內累犯，花蓮監理站依法重罰27萬9000元及36萬9000元，並移送強制執行。

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花蓮分署指出，因謝男名下無所得、薪資及存款可執行，便查封名下農地，謝男雙親收到公文後，憂心家產遭拍賣，至花蓮分署了解案情，對於兒子屢勸不聽感到無奈，經協商當場繳納10萬元，剩餘罰鍰由謝男父親擔任擔保人，分5期辦理分期繳納。

花蓮分署呼籲，交通違規及酒駕行為就像不定時炸彈，隨時威脅用路人安全，民眾切勿心存僥倖、貪杯上路，對於惡意欠繳罰鍰的義務人，將採取強力執行措施，還給民眾一條平安回家的路。（編輯：謝雅竹）1110913