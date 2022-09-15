台南七股開槍殺人案 凶嫌二審撤銷無期改判18年

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南男子謝啓文去年9月持鋼管槍射殺張姓男子，一審被判無期徒刑，但台南高分院認定謝男未有判刑紀錄，衝動犯案，且有意和解遭拒，今天改判18年，褫奪公權8年，全案可上訴。

台灣高等法院台南分院今天指出，謝啓文是楊姓男子同居人謝姓女子女兒的男友，且和楊男一起工作；楊男和張男不合，雙方去年9月29日深夜在台南市七股區空地談判，但張男抵達後持電擊棒追打楊男，謝啓文隨即持鋼管槍朝向張男。

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張男見狀，上前欲奪取謝男的鋼管槍，2人在爭奪過程中，謝啓文向張男右上腹開槍；張男受傷後送醫，同年10月3日不治死亡。謝男遭逮送辦，台南地方法院判處謝啓文無期徒刑，褫奪公權終身，全案上訴二審。

台南高分院認定謝啓文坦承犯行，態度良好，雖曾提和解遭拒，卻也展現誠意；另謝啓文未有判刑紀錄，品行尚佳，又在不完整家庭成長，屬社會底層勞工，脾氣衝動而犯案，具減輕量刑因子，撤銷一審原判，改判18年，褫奪公權8年。（編輯：謝雅竹）1110915