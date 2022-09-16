名醫王群光過馬路遭機車撞倒 頭部重創送醫不治

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市羅斯福路3段附近路口昨晚發生1起車禍，71歲王姓男子過馬路時遭機車撞倒，送醫後不治，車禍原因待警方進一步調查、釐清。死者為王群光自然診所院長，也是知名醫生。

台北市警察局大安分局今天表示，昨晚近7時獲報，羅斯福路3段附近路口發生車禍事故，派員到場發現，現場有1名機車騎士及1名行人，其中行人傷勢嚴重，送醫前已OHCA（到院前心肺功能停止），騎士左側肢體擦傷。

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警方初步調查，71歲王姓男子晚間行經路口，過馬路疑未注意號誌，遭30歲劉姓男子駕駛機車撞倒，王男遭撞後直接倒地，頭部重創，劉姓機車騎士則往前噴飛，導致肢體多處擦傷，王男經醫院搶救後宣告不治。車禍原因仍待警方進一步調查、釐清。

據了解，死者為王群光自然診所院長，擔任台灣自律神經健康推廣協會理事長等職務，是知名醫生，發生意外當時是要外出吃晚餐，家屬處理相關後續事宜，診所目前正常營運。（編輯：方沛清）1110916