男殺女友後環島逃亡 遭羈押禁見

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屏東邱姓男子殺害林姓女友後，騎乘林女機車離開，展開環島逃亡，警方逮人，19日檢察官訊問後，認邱男涉強盜殺人罪嫌重大，向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。（警方提供）中央社 111年9月20日

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（中央社屏東縣20日電）屏東縣67歲邱姓男子殺害約50歲林姓女友後環島逃亡，警方逮人送辦，台灣屏東地方檢察署昨天訊問後，認定邱姓男子涉有強盜殺人罪嫌重大，向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢警表示，邱姓男子與林姓女子一同入住屏東火車站附近一家旅館，15日下午退房時間卻未退房，警方獲報入內，發現林姓女子帶傷陳屍床上，而邱姓男子不知去向，立即封鎖現場，組專案小組偵辦。

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屏檢今天發布新聞稿表示，相驗後認有他殺嫌疑，經訪查及調閱監視器畫面，發現邱姓男子涉有重嫌，而邱姓男子案發後多次變更交通工具逃亡，足跡橫跨東西區域數縣市，企圖混淆並製造斷點，干擾檢警偵辦。

屏檢說，經警力動員，18日晚間在台中市豐原火車站拘提到案，19日檢察官訊問後，認邱姓男子涉有強盜殺人罪嫌重大，並有滅證之虞及逃匿事實，且案情尚有疑點待釐清，向屏院聲押禁見獲准。（編輯：李明宗）1110920