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新北板橋區旅館凌晨火警 疏散39人救出3人送醫

2022/9/21 08:20
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市板橋區一處旅館今天凌晨約3時30分發生火警，樓層冒黑煙，於4時16分撲滅火勢，共疏散39名民眾並於火場中救出3人送醫，其中2名男子意識昏迷，另1名女子意識清醒。

市府消防局表示，新北市板橋區明德街的一處旅館，今天凌晨據報發生火警冒黑煙，消防隊接獲報案後於5分鐘內趕抵現場，迅速布水線入火場。

現場由消防人員疏散39人，並於火場中救出3人，其中2人（均男性、各為40及50歲）意識昏迷，送往板橋亞東醫院，另1人（女性、23歲）意識清醒，預防性送往衛福部台北醫院。確切起火原因由火災鑑識中心調查中。

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消防局指出，接獲通報後立即趕赴現場，除瞭解火災狀況也慰問現場救災消防同仁辛勞，關懷在旁等待的旅客，也請板橋區公所後續協助房客安置。

消防局表示，板橋區明德街的旅館於9月5日剛通過消防檢查，大樓內火警廣播設備、室內消防栓等皆可正常使用。旅館服務人員熟記日前的消防演練，第一時間疏散房客大大降低災情，同時提供大樓平面圖及旅客住宿名單給消防人員，協助清點確認所有入住房客皆疏散逃生。（編輯：陳仁華）1110921

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