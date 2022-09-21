苗栗台1線造橋路段 騎士遭特斯拉撞擊噴飛身亡

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苗栗縣62歲王姓男子騎機車行經省道台1線造橋路段，在一處分隔島迴轉缺口欲轉往對向車道時，遭一輛特斯拉轎車撞擊，警方到場時發現機車殘骸散落一地，王男已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣62歲王姓男子騎機車行經省道台1線造橋路段，在一處分隔島迴轉缺口欲轉往對向車道時，遭一輛特斯拉轎車撞擊，王男當場噴飛，失去生命跡象，經送醫搶救不治。

苗栗縣警察局竹南分局今天透過新聞稿說明，這起事故發生在昨天下午4時許，民眾報案指稱造橋鄉龍昇村省道台1線南下106.5公里處，發生機車與自小客車碰撞事故。

員警到場發現王姓機車騎士倒臥路旁，頭部滿是鮮血，已無生命跡象，機車殘骸散落一地，經救護人員給予急救處置送醫搶救，仍宣告不治。

警方指出，王男原本是沿台1線由南往北行駛，到了接近龍湖宮前路段，從道路分隔島迴轉缺口處騎到對向內側車道時，遭由北往南行駛的特斯拉轎車撞上，王男當場彈飛重摔倒地不起。

因撞擊力道猛烈，騎士安全帽、鞋子及機車坐墊、輪胎等零件四散；特斯拉右前擋風玻璃碎裂、右側車頭、車身也受損嚴重。

警方表示，王姓騎士及林姓特斯拉駕駛均無酒駕情事，詳細肇責待後續調查釐清。

竹南分局提醒民眾，中央分隔島缺口處因無號誌，用路人直接穿越或迴轉易發生交通事故，更要提高警覺注意往來人車，確認安全無虞後再行通過，以防止事故發生。（編輯：李錫璋）1110921