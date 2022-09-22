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宜檢查獲賄選案 檢察總長致贈水果加油打氣

2022/9/22 13:22
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（中央社記者蕭博文台北22日電）最高檢察署表示，宜蘭地檢署日前查獲賄選案，檢察總長邢泰釗今天為此親赴宜檢嘉勉查賄辛勞的檢察官，致贈水果並補助選舉查察業務費15萬元，支援地檢署持續推展查賄業務。

檢調日前接獲檢舉，指稱宜蘭縣羅東鎮某吳姓候選人涉嫌免費宴請選民，餐後並致贈每人紅酒一瓶，以尋求支持；宜檢6日發動搜索、約談，諭令吳姓候選人以新台幣20萬元交保。

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最高檢發布新聞稿指出，宜檢日前查獲的案件是今年全國第一件招待餐飲、贈送禮品賄選案，對心存僥倖者深具警惕之效，也對端正社會風氣與選風極具正面意義；邢泰釗為此今天上午親自前往宜檢為檢察團隊加油打氣，致贈水果及「查賄葵花三寶典」一冊，並補助選舉查察業務費。

此外，宜檢今天上午舉行反賄選宣導活動，邢泰釗與現場排練的新住民、國小學童合影，共同宣告反賄選；邢泰釗並呼籲，年底選舉將至，所有候選人切勿以身試法，請民眾共同守護台灣民主，如遇賄選情事，請踴躍檢舉。（編輯：李亨山）1110922

邢泰釗
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