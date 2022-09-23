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婦人遭騙5萬買塔位可賺2000萬 警逮2嫌

2022/9/23 17:27（9/23 17:31 更新）
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新北市吳姓婦人誤信花新台幣5萬元買靈骨塔，可再轉賣獲利逾千萬元，詐騙集團原欲趁勝追擊，被吳女兒子察覺事情不單純，報警處理，吳女由警方陪同前往「簽約」，現場逮捕2嫌並查扣10個骨灰罈，訊後將人依法送辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月23日
新北市吳姓婦人誤信花新台幣5萬元買靈骨塔，可再轉賣獲利逾千萬元，詐騙集團原欲趁勝追擊，被吳女兒子察覺事情不單純，報警處理，吳女由警方陪同前往「簽約」，現場逮捕2嫌並查扣10個骨灰罈，訊後將人依法送辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月23日
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（中央社記者高華謙新北23日電）陳姓男子以打電話方式誆騙69歲婦人以新台幣5萬買10個塔位，可代為轉賣獲利2000萬。婦人兒子聽到直覺是詐騙，假意約出嫌犯簽約，報警將2嫌逮捕，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

新北市政府警察局新莊分局調查，69歲吳姓女子日前接獲詐騙集團電話，稱「福壽園生基位」可低價購買再轉賣獲利，吳女不疑有他，以每張權狀5000元價格購入10個塔位，共被騙5萬元。

警方表示，30歲陳姓犯嫌見吳女上當，隨即出面說吳女手上10個塔位的方位正合「王董」需要，且王董願以每個塔位200萬元購買，不過，王董要再加購10個骨灰罈，也是出價每個200萬元，只要吳女再花6萬元購買骨灰罈，即可成交。

依詐騙集團說詞，吳女花11萬元即可賺4000萬元，扣除給陳嫌1%抽成、約40萬，總共可賺3960萬，吳女的兒子察覺事情不單純，隨即報警。

吳女在警方陪同下，19日下午到新莊區富貴路簽約，警方見到陳嫌立即上前盤查。陳嫌一開始辯稱不認識吳女，一定是警方找錯人，結果警方請吳女回撥電話，陳嫌手機竟然響起，讓他當場白口莫辨。

巧合的是，喬裝成「王董」的另名45歲陳嫌也在這時傳詢問陳嫌「客人來了嗎」，原來這位「王董」正躲在隔壁大樓外，等待時機加入騙局。

警方隨即逮捕2人，並查扣10個骨灰罈，全案依詐欺罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1110923

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