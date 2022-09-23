男擄殺屏東通訊行女店長一審被判無期 屏檢不服提上訴

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東男子黃東明愛慕通訊行曾姓女店長不成，竟開車衝撞後，將她上銬在空屋，斷絕求助機會致死亡，屏東地院一審依殺人等罪判無期徒刑，屏檢不服刑期過輕，今天提起上訴。

56歲的黃東明因愛慕屏東市一家通訊行的29歲曾姓女店長，不斷騷擾，心生畏懼的曾女向警方報案且拒絕和解，未料黃男由愛生恨，去年4月間，黃男竟開車高速衝撞曾女，導致她當場重傷昏迷，黃男甚至將她載往市區一處空屋，並將左腳上銬在樓梯扶手，斷絕求助機會而死亡。

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台灣屏東地方法院一審判決，以黃男犯強制罪及殺人罪，分處有期徒刑4月及無期徒刑，褫奪公權終身。屏檢認為，原審判決有再斟酌商榷之處。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿指出，黃男在審理期間以精神障礙企圖減免刑責，未見悔意，其犯罪手段竟將曾女拘禁空屋任慢慢死去，極為殘忍、冷血、泯滅人性，剝奪他人生命犯罪情節重大，有與社會永久隔絕必要，以免悲劇再度發生；原審量處過輕，因此依法提起上訴。（編輯：唐聲揚）1110923