81歲婦遇假檢警 遭詐騙700萬險賣大安區店面

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市大安區81歲婦人日前遇假檢警詐騙，事後付新台幣700萬元，歹徒把目標轉至婦人名下復興南路店面，準備貸款4000萬元，幸警方獲報及時勸阻，並循線逮捕車手到案。

台北市警察局大安分局今天召開記者會，瑞安街派出所長陳奕鈞表示，9月初接獲報案，1名婦人疑遇詐騙，立即組專案小組調查。

警方表示，住大安區81歲周姓婦人日前在家中接獲歹徒假冒檢警來電，謊稱要監管被害人帳戶，獨居的周女因此上當，事後變賣股票換取700萬元現金，並透過支票交付給詐騙集團旗下車手。

警方說，詐騙集團事後得知周姓婦人名下有位於復興南路附近店面，以話術及指派女性成員陪同被害人赴地政事務所申領相關資料，並到民間貸款公司準備抵押借款4000萬元，但業者發現2人非親屬，且抵押借款金額低於店面出售市價，察覺有異，趁隙轉知婦人並報警。

警方獲報後，隔天趁周姓婦人前往地政事務所申請文件時，派員前往勸阻，經一番溝通，周婦才知遇詐騙，並報警處理。

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警方獲報後組專案小組偵辦，依被害人提供犯嫌特徵及交付時間、地點後鎖定身分，昨天循線查獲萬姓車手到案，警詢後依詐欺罪把人移送台北地檢署偵辦，將持續追查幕後詐騙集團。

大安分局表示，60歲以上民眾多數會遭假檢警詐騙手法，司法機關絕對不會要求交付財物或抵押房產，若接獲陌生來電提及涉洗錢案、監管帳戶等就是詐騙，呼籲多關心家中長輩，防詐騙方式可打165諮詢。（編輯：方沛清）1110924