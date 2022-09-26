打詐台北隊攜手金融機構座談 守護市民財產安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市政府為有效打擊與防制詐欺犯罪，號召各局處成立「打詐台北隊」，北市警局長楊源明23日也特別邀集北市各金融機構舉辦協助攔阻詐騙座談會。（台北市警察局刑事警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年9月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北26日電）為有效打詐，台北市警察局刑事警察大隊今天表示，北市府除成立「打詐台北隊」，北市警局長楊源明近日也邀金融業者舉辦協助攔阻詐騙座談會，1至8月已成功攔阻新台幣4.8億元。

北市刑大今天發布新聞稿指出，北市府為有效打擊與防制詐欺犯罪，6月30日號召各局處成立「打詐台北隊」，積極研議與各界第三方業者合作，以公私協力方式加強反詐騙宣導廣度，結合產、官、學意見訂定有效防制詐騙策略，展現首都「源頭防制、有效打擊」守護民眾財產安全的決心。

根據市刑大統計資料顯示，北市今年1至8月透過金融機構關懷提問共計攔阻詐騙749件，且成功攔阻新台幣4億8918萬餘元，顯見在防制詐騙過程中，金融機構提、匯款在阻詐關鍵時刻扮演重要角色。

北市刑大表示，楊源明特別於9月23日邀集北市各金融機構舉辦協助攔阻詐騙座談會，會中分析近期高發詐欺犯罪態樣手法、受騙民眾徵候，提供各金融機構了解。

會中還邀請中國信託商業銀行、聯邦商業銀行及永豐商業銀行3名攔阻詐騙案有良好成效的行員共同分享阻詐成功經驗，提升行員關懷提問能力，並建構良好完善的金融機構與警察機關合作通報聯防機制。

北市刑大指出，藉此可再次強化金融機構行員於第一時間識別遭騙民眾能力，並即時通報警方，有效防堵民眾遭詐。

另外，「打詐台北隊」將持續增加與非公務機關合作，除現階段與台北富邦銀行、國泰世華銀行共同推播防詐素材外，已盤點北市38間金融機構，將運用其網路媒體等行銷管道加強推播反詐素材，促升全民識詐的目標。（編輯：戴光育）1110926