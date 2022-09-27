利用連鎖飲料店掩護 花蓮破獲販毒集團

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花蓮縣警察局獲報某豪宅經常舉辦毒趴，長期監控下發現確實出入複雜，追查過程中，也發現用來裝毒品的紙箱為國內某知名連鎖飲料店紙箱，經報請檢察官針對該飲料店搜索，發現陳嫌等人竟利用連鎖知名飲料店的2樓來製造、分裝毒品販賣。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月27日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮市某豪宅經常開毒趴，花蓮縣警局長期監控查獲裝毒品的紙箱來自知名飲料店，發現販毒集團利用飲料店做掩護，警方破獲此集團拘提7人，2名主嫌遭法院羈押。

花蓮縣警察局今天表示，根據線報，某豪宅經常舉辦毒趴，於是進行長期監控，發現確實出入複雜，並從一張豪宅內吸毒炫耀的照片中擴大追查，成立專案小組展開偵辦；見時機成熟，向法院聲請搜索票，拘提陳姓嫌犯等7人到案，並在飲料店2樓起出4級毒品先驅原料5.7公斤、毒咖包分包裝袋、封膜機等證物。

花蓮縣警察局刑大副大隊長黃啟杰表示，追查過程中，意外發現用來裝箱毒品的紙箱竟是國內某知名連鎖飲料店的紙箱，於是報請檢察官對該飲料店搜索，發現陳嫌等人竟利用連鎖知名飲料店2樓來製造、分裝毒品販賣，甚至到了熟客能直接至飲料店取貨的誇張行徑。

全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送花蓮地檢署複訊，向法院聲請羈押2名嫌犯獲准。（編輯：謝雅竹）1110927