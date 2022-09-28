北市超商遭持刀搶劫 男嫌落網稱缺錢犯案

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）北市中山區一間超商今天凌晨遭持刀男子脅迫交付收銀機內的現金，歹徒得手新台幣1790元後立即逃逸，警方獲報後循線於附近公園內逮獲22歲楊男，他供稱是因缺錢才犯案。

台北市警察局中山分局圓山派出所今天凌晨2時許獲報，指轄內中山北路三段的便利超商遭人持刀強盜，立即派員趕赴現場處理。

經調查了解，超商店員指稱案發時有名年輕男子進入店內後，竟持刀脅迫要求交出收銀機內的現金，因擔心生命遭受威脅，便交付1790元給歹徒，對方得手後立即逃逸。

警方經向店員確認歹徒逃逸方向及特徵後，隨即在周邊公園發現符合相關描述特徵的男子，當場喝令他趴下並丟棄手上物品，隨後確認為行搶超商犯嫌無誤。

犯案的22歲楊男有毒品、詐欺等前科，他供稱是因自己生活困頓、經濟拮据，加上有債務無力償還，才鋌而走險行搶超商。

警方後來也在附近草叢起獲楊男犯案用的刀械，全案詢後依涉強盜罪嫌送辦。

警方呼籲，商家若遇類似案件應冷靜記下歹徒特徵及逃逸方向，切勿激怒歹徒或以性命相搏而造成更大危害，立即向警方報案。（編輯：李亨山）1110928