海巡署溯源毒品案 破獲大批槍彈逮1男送辦

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專案小組4月在屏東西南海域攔截馬來西亞籍拖船，破獲321塊共122公斤雙獅牌海洛因、300公斤K他命及逮捕6人，又溯源逮捕擁槍自重的陳姓男子，起出大批槍彈及毒品後，移送台南地檢署偵辦。（海巡署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月30日

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（中央社記者張榮祥台南30日電）專案小組4月在屏東西南海域攔截馬來西亞籍拖船，破獲321塊共122公斤雙獅牌海洛因、300公斤K他命及逮捕6人，又溯源逮捕擁槍自重的陳姓男子，起出大批槍彈及毒品後送辦。

海巡署台南海巡隊今天發布新聞稿指出，專案小組今年4月破獲400餘公斤毒品（海洛因磚321塊、K他命300公斤）後，溯源掌握台南有人擁槍自重，8月30日又在台南市永康區攻堅逮捕54歲陳姓男子。

專案小組同時在陳男住處的釣魚用小冰箱及室內大理石地磚下密室中，起出疑似制式長槍4支、短槍6支、子彈794發及安非他命1.3公克。

台南海巡隊表示，此次查獲的大批槍械，包含斯泰爾TMP衝鋒槍、MP5K短型衝鋒槍、響尾蛇XM15突擊步槍、61蠍式衝鋒槍等，火力強大，每把黑市價格逾新台幣100萬元，其中斯泰爾TMP由奧地利製造，屬於戰術衝鋒槍，市面少見。

警方訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110930