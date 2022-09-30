男子遭蜂螫求援 救護車行經中橫遭落石擊中

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一名50多歲男性29日遭蜂螫，台中市消防局獲報前往救護，救護車行經和平區台8線77公里處遭落石擊中，救護人員要求車上人員先離開車輛，現場等待挖土機協助脫困；脫困後，救護車再將傷者送醫，順利完成任務，讓這場救護驚魂記圓滿落幕。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）一名50多歲男子昨天遭蜂螫，台中市消防局前往救護，行經和平區台8線77公里處，救護車遭落石擊中，車身受損無法開動，人員先離開車，以挖土機脫困後，完成將傷者送醫任務。

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台中市消防局今天表示，29日下午2時21分接獲民眾通報，在中橫公路77公里處，有民眾的頸部遭到蜂螫，出現呼吸困難症狀、意識清楚，請求救護車協助送醫。

救護車行經靈甫橋時，經過坍方處卻遭落石擊中，造成保險桿及右側車門部位損毀，車輛受困無法開動，救護人員大喊要求車上人員先離開車輛，現場等待挖土機協助脫困。脫困後，救護車將傷者送醫，完成任務，這場救護驚魂記落幕。（編輯：李錫璋）1110930