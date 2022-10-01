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首頁 / 社會

法官未審卻判決遭發回重審 台中地院：加強檢討

2022/10/1 12:33
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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中地院2年前審理一件妨害性自主罪案時，卻發生法官未參與審理卻參與審判情形，遭最高法院審理時發現錯誤撤銷判決。台中地院表示，會重新由電腦分案，由另個合議庭重新審理。

台中地方地院民國109年審理江姓男子涉妨害性自主罪案件，經上訴二審再由最高法院審理時，最高法院查出台中地院當時審理時，法官陳航代未參與審理卻登載在判決書，因此判決撤銷，發回台中高分院更審。

台中高分院更一審審理後，確認台中地院原審時，審判筆錄登載為審判長陳鈴香、法官彭國能及陳怡珊參與審理；但判決書上卻登載為審判長陳鈴香、法官陳航代及陳怡珊，認定違反刑事訴訟法，顯有礙當事人公平審判訴訟權利，因此發回台中地院重審。

台中地院行政庭長李進清今天接受記者電話訪問表示，經調查本案陳航代一直都是陪審法官，並非未參與審理，而是在最後一庭時陳航代有事請假，由彭國能代理開庭並簽名，後續在製作判決筆錄時疏未注意而造成錯誤。

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李進清說，全案發回台中地院後，會重新由電腦分案，由另個合議庭重新審理，日後也會針對案例加強檢討相關流程，避免類似狀況再發生。

律師徐松奎告訴中央社記者，不管刑事或民事訴訟，都規定要直接言詞審理，法官綜合全部辯論意旨作最後判決，若參與審理與審判的法官不同一定不符規定，對當事人權益沒有保障，當事人可以聲請上訴救濟，本案最高法院撤銷發回是正確的。（編輯：孫承武）1111001

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