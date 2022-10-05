高市未勸導先罰沒戴口罩者 法官認違背中央撤罰

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高市府去年5月19日超前部署宣布，只要外出未戴口罩不經勸導立即開罰，蔡姓男子為此挨罰新台幣3000元。高雄地院審理後認為中央當時未授權給地方修改，認定開罰無理撤銷罰單。

蔡男出庭時表示，據行政院衛福部去年5月21日公告防疫措施裁罰規定，可知違反「外出時全程戴口罩」防疫措施，且經勸導不聽者可依法裁處，直到中央5月28日再修改為「免經勸導即可開罰」，但在5月28日前若有違反者仍應勸導，勸導不聽者才開罰。

他據此主張，高雄市政府衛生局既以違反傳染病防治法規定裁罰，則地方應跟中央政府標準一致，但他被舉報時仍屬勸導期間，稽查人員理應先勸導，若不聽再開罰。

高雄地方法院審理後認為，市府就防疫措施並無法定傳染病防治法事務管轄權，也沒自衛福部取得事務管轄權移轉，因此市府發布的防疫措施，屬於欠缺事務管轄權的一般處分，應屬無效行政處分。

合議庭認為，中央流行疫情指揮中心5月19日並未授權各地方政府可自行決定如何處罰外出未戴口罩民眾，更未授權地方政府可提早開罰。且市府既然僅有裁罰權，則依蔡男違規時間來看，應適用衛福部5月21日公告的裁罰規定先行勸導，而不是依市府規定防疫措施開罰，既然已於法不合，因此應准許撤銷原開罰處分，全案仍可上訴。

高雄地院判決指出，因應去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，高雄市長陳其邁去年5月19日當時宣布高雄市民「外出或於公共場域、室內空間未戴口罩者將立即開罰」防疫措施，市府各局處為此派員加強稽查。

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蔡男去年5月22日下午僅因一時疏忽，在苓雅區中正一路121巷口從住家走出離家門口不到5公尺巷口查看牆壁油漆情形，就因未戴口罩被稽查人員舉發。並當場依違反傳染病防治法開罰新台幣3000元罰鍰。蔡男挨罰後不服提起訴願遭駁回，為此向高雄地方法院提起行政訴訟。

據相關統計指出，單是去年5月19日至28日，高市警方就已開罰高達3196件市民未戴口罩案。（編輯：郭諭儒）1111005