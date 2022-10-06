遭警毆傷男子派出所領通知書 警察局長親致歉

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黃姓男子（背對者）日前遭三重分局永福派出所2名員警誤認為通緝犯且被毆傷，和員警互告傷害，黃男6日前往三重分局厚德派出所領取到案通知書，新北市警察局長黃宗仁（右2）也到場，親自向黃男表達歉意。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年10月6日

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北6日電）黃姓男子遭警方誤認通緝犯於逮捕時推擠受傷，和員警互告傷害，黃男今天在立委邱顯智陪同到派出所領取到案通知書。新北市警局長黃宗仁到場表達歉意並將負起最大責任。

黃男日前遭三重分局永福派出所2名員警誤認為通緝犯，逮捕過程被毆傷。和員警互告傷害，黃男昨天在時代力量立委邱顯智陪同下在立法院開記者會，盼新北市長侯友宜幫他主持公道。黃男今天在邱顯智陪同下，來到三重分局厚德派出所領取到案通知書，市警局長黃宗仁也到場表達歉意。

邱顯智接受媒體聯訪表示，當事人已是驚弓之鳥，事發後，沒想到又被員警提告傷害跟妨害公務，心理壓力當然會非常大。

邱顯智表示，員警提告後，黃男又得到三重分局偵查隊作筆錄，這對當事人來說是不可承受之重，警察局長有表達歉意，但這樣的道歉到底有沒有誠意，事發後還接二連三的接到傳票，這實在說不過去，應該有更妥善的處理方式。

黃宗仁接受媒體聯訪表示，新北市警局發生這個案件，今天是要來再次向當事者表達歉意，案發當天，市長侯友宜已經明確指示，一定要徹查，並對有疏失的員警懲處，對當事人表達歉意，積極取得諒解。

黃宗仁表示，三重分局當天就公開致歉，這段期間，警方也9次向當事人表達慰問與關心，持續釋出善意，希望能取得當事人諒解，同時，主動把這2名員警移送法辦，並配合司法調查。

黃宗仁說，9月26日曾與當事人面對面談了1個多小時，充分表達歉意與關切，警方過錯的部分，一定會付全部責任，絕對不會讓當事人再受到絲毫傷害。新北的警察非常非常辛苦，因為這裡人口眾多，但同仁的錯，「我是警察局長，當然要負最大的責任」。

黃宗仁強調，警政署昨天的聲明，也是他原本的意思，本來就應該負責，應該把這個事情處理的很妥當，讓被害當事人心裡受到一定的補償。

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市長侯友宜在市政行程中接受媒體聯訪，被問到三重警分局員警抓錯人，警政署要求新北市警察局長黃宗仁道歉的問題，侯友宜說，在發生的第一個時間，他已經責成三重分局長出來道歉，也對勤務上有所疏失的員警懲處及移送法辦。警察局長黃宗仁與警政署督察室主任9月26日也前往當事人家裡致意也致歉，慰問很長一段時間。

侯友宜說，在這段時間，警察有9次對當事人慰問也致意，也盼望能夠取得當事人諒解。警察非常辛苦、非常的努力，碰到事情也不推諉、都願意扛起責任，這是警察局一向的態度，尤其，黃宗仁非常早之前就已向當事人致意和慰問。（編輯：方沛清）1111006