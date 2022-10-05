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男遭警誤認通緝犯毆傷 侯友宜：已指示警局道歉

2022/10/5 12:34（10/5 13:22 更新）
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黃姓男子（左）指控日前遭新北市三重警分局永福派出所2名員警誤認為通緝犯，逮捕過程被毆傷。時代力量立委邱顯智（中）5日陪同黃男舉行記者會，黃男表示，事發至今，新北市長侯友宜不聞不問，讓他每天都在恐懼中過日子，懇請侯友宜幫他主持公道。中央社記者王飛華攝 111年10月5日
黃姓男子（左）指控日前遭新北市三重警分局永福派出所2名員警誤認為通緝犯，逮捕過程被毆傷。時代力量立委邱顯智（中）5日陪同黃男舉行記者會，黃男表示，事發至今，新北市長侯友宜不聞不問，讓他每天都在恐懼中過日子，懇請侯友宜幫他主持公道。中央社記者王飛華攝 111年10月5日
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北5日電）黃姓男子遭新北員警誤認為通緝犯逮捕時推擠受傷，黃男提告員警傷害、妨害自由罪嫌。市長侯友宜表示，已指示警局誠懇向家屬道歉；警方說，已9次關懷慰問及申請調解。

黃姓男子指控日前遭新北市三重警分局永福派出所2名員警誤認為通緝犯，逮捕過程被毆傷。他今天在時代力量立委邱顯智陪同下在立法院開記者會表示，事發至今，市長侯友宜不聞不問，讓他每天都在恐懼中過日子，請侯友宜幫他主持公道。

侯友宜上午主持市政會議後接受聯訪表示，新北警察非常辛苦，他們在第一線任勞任怨，勇於承擔跟負責；在勤務過程當中，如有少數的勤務上過失，會在第一時間由分局長誠懇道歉。

侯友宜說，對於有勤務過失的員警，除調整勤務的方式，同時對同仁該懲處的懲處，該法辦的就法辦，尤其，對本案也去探望家屬表示關心跟歉意；同仁很辛苦，態度也很正向的面對這個事情。他在第一時間接到報告，也特別指示新北市警察局，要用誠懇道歉的態度面對家屬，並不斷檢討相關的勤務，隨時做好檢討。

三重分局副分局長許清事對此再次表達歉意並表示，案發後，三重分局副分局長陳耿賢就在新聞媒體前公開向受傷的黃姓民眾及社會大眾致歉，立刻就2名警員疏失部分主動函送新北地檢署偵辦，且從重各記過1次、調職處分，所長連帶處分申誡2次，後續將靜待司法調查結果後再另行議處，絕不姑息庇縱。

他表示，事發當日正逢議會市政總質詢期間，市長侯友宜接獲警察局長黃宗仁報告，立即指示警察局務必徹底調查真相，如果警察做錯，一定要承認並依法嚴懲、移送法辦，後續也要持續關懷黃男，積極協調後續事宜。

他說，警政署署長黃明昭也非常重視本案，9月26日即指派警政署督察室主任張榮興在黃宗仁陪同到場向黃男致意，表達關懷和絕對秉公處理的立場。

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他表示，新北警方從事發迄今已向黃男關懷慰問9次，當事員警已於9月29日主動向三重區調解委員會申請調解，預計於10月12日進行調解，希望能盡速取得當事人諒解，達成共識和解。

許清事也針對員警提告部分表示，因為當時曾遭黃男反壓制時受傷，因此，員警也對黃男提告妨害公務和傷害，分局對員警及黃男雙方訴訟的權利都表示尊重，全案已進入司法程序，靜待檢察官調查釐清真相。（編輯：李錫璋）1111005

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