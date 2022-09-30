遭新北警誤認通緝犯毆傷 男提告：活下來是萬幸

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（中央社記者高華謙新北30日電）遭誤認是通緝犯而遭新北警打傷的黃姓男子今天提告時表示，身上傷痕超過100處，閉眼就想到「如惡魔般的笑聲跟拳頭打在頭上」，不敢踏出家門，能活下來是萬幸。

新北市政府警察局三重分局日前表示，江姓、翁姓員警20日執行勤務，誤認黃姓男子為通緝犯，員警在表明警察身分後，黃姓男子依然不配合盤查，進而推擠拉扯受傷上銬帶回偵訊，經查證不是通緝犯後就解銬，協助就醫。

黃姓男子上午到台灣新北地方檢察署提告涉案員警傷害、妨害自由與妨害名譽。

黃姓男子接受媒體聯訪表示，事件發生這麼多天，打人的警察一句道歉都沒有，甚至到現在還配槍在外執勤，「我自己現在也都不敢出門」，只要門口發出聲響，他都很怕是不是有人尋仇？他聽從律師建議提告，希望檢察官用最快速度了解案情。

他說，這件事對他來說永無止境，案發時只聽到對方一直罵他及揮拳打他，「每罵1句三字經打1下，大概罵了100句」，那時只想著一定要活下來，讓社會大眾知道。

黃姓男子表示，他不是很怕痛，但沒人能承受這種痛苦，右眼縫4針、左耳流血，滿頭挫傷與紅腫，咳一下肋骨就劇痛 ，「真的太可怕」。如果像他身體強壯都受重傷，一般人遭受這種遭遇可能直接「蒙主寵召」。

黃姓男子說，現在重點是釐清案情，讓人民不用擔心害怕。他在社群網站臉書（Facebook）寫下遭遇後，引起超大迴響，他才知道有那麼多民眾曾遭受那種待遇，「希望我是最後一個」。

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警察局表示，尊重黃姓男子提告，而第一時間已由三重分局副分局長陳耿賢出面道歉，後續協調與賠償等都由幹部扛起責任，基層犯錯絕對由幹部承擔和面對。案發至今警察局除電話關懷，也派員前往黃姓男子住家探視、慰問8次，翁姓員警也已向三重調解委員會聲請調解，希望取得諒解。

警察局說，全案從重議處，絕不輕易姑息，涉案2人已各記過1次，26日函送新北檢偵辦，警方會積極配合處理後續事宜。（編輯：李明宗）1110930