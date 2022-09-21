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首頁 / 社會

男子遭警誤認通緝犯推擠受傷提告 三重分局致歉

2022/9/21 15:33
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（中央社記者王鴻國新北21日電）黃姓男子遭警誤認為通緝犯，進而與警引發推擠受傷，黃男提告警員涉傷害、妨害自由罪嫌。三重警分局今天對同仁錯認通緝犯一事致歉，將依法受理調查函送檢方偵辦，絕不庇縱。

三重警分局指出，江姓、翁姓2名員警昨晚執行勤務，在通緝犯使用的車輛周邊埋伏，當時巷內昏暗，黃姓民眾剛好朝車輛方向走去，翁員依警察職權行使法上前實施盤查，但黃男未回覆，反而詢問員警身分。

警方表示，翁員表明警察身分後，黃男依然不配合盤查，翁員上前欲將黃男帶回警局查證身分時，爆發推擠拉扯，雙方拉扯間跌倒導致互有擦挫傷。

翁員呼叫江員支援警力，使用強制力將黃男上銬帶返查證身分。經確實查證後，解銬並協助黃男就醫。但黃男仍對警方提告。

三重警分局表示，黃男提告員警涉傷害、妨害自由等罪嫌，警分局已依法受理調查，並函送新北地檢署偵辦，不庇縱、不護短。

另外，對於同仁錯認通緝犯一事致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，警分局會依規定調查予以懲處，絕不寬貸。（編輯：戴光育）1110921

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