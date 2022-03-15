音樂老師拒警盤查遭壓制逮捕 監院糾正中壢分局

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（中央社記者賴于榛台北15日電）詹姓音樂老師去年拒絕中壢警方盤查，遭當街壓制逮捕引發關注。監委林國明等人今天說，中壢分局讓員警隨機盤查、未落實教育訓練，且違反比例原則施用手銬及腳銬，違失情節重大，提案糾正中壢分局。

音樂老師詹慧玲去年4月22日遭桃園市政府警察局中壢分局一名葉姓員警盤查，但拒回答且罵員警「很蠢」，被施以柔道「大外割」當街壓制、後依妨害公務罪嫌逮捕；詹慧玲則認為警察濫權、執法過當也提起訴訟。雙方去年都獲檢方不起訴處分。

監察委員林國明、陳景峻、蔡崇義今天發布新聞稿指出，葉姓員警在欠缺合理懷疑狀況下，任意攔查女教師，且未踐行告知程序、漠視受臨檢人異議，在雙方爭執時，不顧其違法執行職務在先，以詹女脫口「你真的很蠢」為由，就依妨害公務罪現行犯加以逮捕，違反警察職權行使法相關規定，不當侵害民眾自由權利。

對於中壢分局自行劃定「治安熱點（區）」，監委說，分局為求查緝績效，任由員警違反勤務紀律，且隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，導致少數員警僅憑個別主觀判斷執法，不當侵害人權。

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監委認為，案發後中壢分局未釐清法律適用，檢討缺失，致警察形象受損，且要求所屬於詢問現行犯時，應一律施用手銬及腳銬，違反警職法及警械使用條例等相關規定，並在公眾得出入場所詢問犯罪嫌疑人，違反偵查不公開原則，違失情節重大，因此提案糾正中壢分局，並函請桃園市警局檢討未盡督導的責任。

監察院內政及族群委員會今天上午通過監委所提調查報告，糾正中壢分局。（編輯：林興盟）1110315