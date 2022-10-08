高雄1歲女童嘴唇受傷腫大 疑不當餵奶遭燙傷

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）民眾爆料高雄1歲女童燙傷嘴唇，托嬰中心一開始說被奶瓶撞傷，但經調閱監視器詢問老師才知疑被70度熱牛奶燙傷腫成「香腸嘴」。高市社會局已介入調查，若有不當將開罰。

1名網友在臉書社團貼文指出，6日前往托嬰中心幫忙接1歲女童下課時，赫然發現她的嘴唇腫成「香腸嘴」，雖然托嬰中心主任表示，是女童喝奶時嘴唇不小心撞到奶瓶受傷，但經調閱監視器畫面卻發現老師原本餵女嬰喝奶，但因女嬰不喝，老師便將她帶到監視器照不到的地方，過了半小時才出來。

對此，高雄市政府社會局今天接受媒體聯訪表示，已跟家長約談關心女童傷勢，之後會再調閱相關監視器畫面，並約談托育人員釐清事實經過。若查出有不當虐童情事，將依兒少法開罰新台幣6萬元至60萬元罰鍰，並公布姓名，懲處托嬰中心。

網友批評，在帶女嬰送醫途中發現嘴唇變得更腫，實際打給老師詢問，還發現對方講話吞吞吐吐，僅說泡了70度奶水灌給女嬰喝，因她用手丟出奶瓶打翻，才導致半罐奶水灑在臉部及口腔。

不過，網友質疑老師說法有諸多疑點，且女嬰不是第1次在托嬰中心受傷，燙傷當下為何也沒通知家長做緊急處置。（編輯：黃世雅）1111008