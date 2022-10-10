跟騷法上路4個月 新北186案通訊騷擾與尾隨最多

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（中央社記者高華謙新北10日電）跟蹤騷擾防制法上路滿4個月，新北市警方受理186件跟騷案，前3名是通訊騷擾（24％）、尾隨（22.2％）與監視（18.9％）；有社區保全藉訪客登記名單傳猥褻訊息，也遭依法送辦。

新北市政府警察局今天表示，186案中，家庭暴力跟騷（含前、現任夫妻及情侶等）占41.4％；其他案件（含陌生人、友人）占58.6％；行為人以男性占82.8％居多，被害者以女性占86％為大宗。

跟騷案中，有社區保全利用訪客需登記才能進社區名義，偷偷查閱訪客姓名與社群網站臉書（Facebook）資訊，傳猥褻訊息騷擾，還說已藉臉書照片洩慾等，讓被害人相當害怕並報警，保全遭依法送辦。

此外，有女性在公司大樓搭電梯時被搭訕、索取臉書及通訊軟體Line等，男子更多次埋伏、尾隨女子會去的地方，假裝巧遇，女子驚嚇之餘向警方報案，員警也對男子核發書面告誡書。

警方呼籲，即使已分手情侶或離婚夫妻，都符合跟騷法保護範疇，遇跟騷行為應立刻報警，也可前往便利商店求助，或隨身自備防狼噴霧、辣椒水等自保。（編輯：李明宗）1111010