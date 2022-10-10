更多編輯台推薦新聞：
國慶演說全文／總統談四大韌性、願與北京尋找台海和平穩定方法
政治

國慶演說全文／總統談四大韌性、願與北京尋找台海和平穩定方法

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會
兩岸

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

跟騷法上路4個月 新北186案通訊騷擾與尾隨最多

2022/10/10 22:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北10日電）跟蹤騷擾防制法上路滿4個月，新北市警方受理186件跟騷案，前3名是通訊騷擾（24％）、尾隨（22.2％）與監視（18.9％）；有社區保全藉訪客登記名單傳猥褻訊息，也遭依法送辦。

新北市政府警察局今天表示，186案中，家庭暴力跟騷（含前、現任夫妻及情侶等）占41.4％；其他案件（含陌生人、友人）占58.6％；行為人以男性占82.8％居多，被害者以女性占86％為大宗。

跟騷案中，有社區保全利用訪客需登記才能進社區名義，偷偷查閱訪客姓名與社群網站臉書（Facebook）資訊，傳猥褻訊息騷擾，還說已藉臉書照片洩慾等，讓被害人相當害怕並報警，保全遭依法送辦。

此外，有女性在公司大樓搭電梯時被搭訕、索取臉書及通訊軟體Line等，男子更多次埋伏、尾隨女子會去的地方，假裝巧遇，女子驚嚇之餘向警方報案，員警也對男子核發書面告誡書。

警方呼籲，即使已分手情侶或離婚夫妻，都符合跟騷法保護範疇，遇跟騷行為應立刻報警，也可前往便利商店求助，或隨身自備防狼噴霧、辣椒水等自保。（編輯：李明宗）1111010

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族